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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Глава Пентагона на следующей неделе посетит Японию, Сингапур, Индию и Францию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в поездку по Японии, Сингапуру, Индии и Франции, сообщает Пентагон.

"В рамках своего седьмого официального визита в Индо-Тихоокеанский регион госсекретарь Остин отправится в Токио, чтобы встретиться с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой и другими высокопоставленными руководителями, а также посетить американские войска, дислоцированные в Японии", - говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны США.

Отмечается, что визит главы Пентагона состоится в тот момент, когда США и Япония "предпринимают важные шаги по модернизации возможностей Североатлантического альянса, оптимизации структуры вооруженных сил США и налаживанию связей с партнерами-единомышленниками".

Из Японии Остин отправится в Сингапур, где выступит с речью на пленарном заседании 20-го "Диалога Шангри-Ла".

В кулуарах мероприятия он встретится с ключевыми лидерами для "продвижения оборонных партнерств США по всему региону в поддержку нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на центральной роли АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - ИФ)", сообщили в Пентагоне.

Следующей остановкой Остина станет Нью-Дели, где он встретится с министром обороны Раджнатхом Сингхом и другими лидерами.

Завершит свою поездку американский министр во Франции, куда прибудет для участия в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине высадки войск союзников в Нормандии.

Здесь глава Пентагона встретится с руководителями оборонных ведомств Франции Себастьяном Лекорню и Великобритании Беном Уоллесом, уточнили в минобороны США.

Ллойд Остин США
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