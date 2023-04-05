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Профсоюзы Франции после встречи с премьером призвали к новым массовым протестам

Профсоюзы Франции после встречи с премьером призвали к новым массовым протестам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Представители профсоюзов Франции остались недовольны встречей с премьер-министром страны Элизабет Борн и призвали к новым массовым акциям протеста против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ

Встреча прошла в Матиньонском дворце в среду. Борн после переговоров заявила, что состоялся "уважительный обмен мнениями", но признала "разногласия по вопросу возраста выхода на пенсию".

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Представили профсоюзов, со своей стороны, назвали встречу провалом и осудили "упрямство правительства". После того, как лидеры профсоюзов покинули резиденцию премьера, они призвали французов в четверг в очередной раз выйти на улицы, чтобы выразить недовольство реформой.

"Нужно, чтобы мы продемонстрировали силу социальной демократии, но без насильственных действий", - сказал генсек Французской демократической конфедерации труда Лоран Берже.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.

Франция Элизабет Борн
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