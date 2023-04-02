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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Более тысячи полицейских и пожарных были ранены в ходе протестов во Франции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с 16 марта - со дня решения правительства о проведении пенсионной реформы - в ходе акций протеста 1 093 полицейских, жандарма и пожарных-спасателя получили ранения.

"И было также 2 579 умышленных поджогов и 316 нападений на государственные здания", - сообщил глава МВД в интервью газете Le Journal du dimanche.

"Когда вмешиваются насилие, погромщики и ультралевые, тогда долг сил порядка сказать: "Стоп". Я против того, чтобы уступать интеллектуальному терроризму крайне левых, переворачивающему ценности, когда погромщики оказываются жертвами, а полицейские - агрессорами", - заявил Дарманен.

При этом он также сообщил, что в органах правопорядка по итогам действий в ходе протестов ведется 36 внутренних расследований в полиции, и два - в жандармерии в связи с подозрениями о "полицейском насилии". Министр заверил, что у него "никогда не дрогнет рука в отношении тех, кто опозорил свою униформу". В связи с этим Дарманен напомнил, что в 2021 году были наказаны 111 полицейских и жандармов за "непропорциональное применение силы".

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Правительство 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

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10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция
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