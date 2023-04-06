Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Жители ряда городов Франции в четверг вышли на улицы, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой, сообщают французские СМИ.

Многотысячные акции протеста проходят, в частности, в Нанте, Марселе, Лионе, Ницце и других городах.

В Париже манифестация началась в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве). Ожидается, что до 4,2 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок.

Французские СМИ отмечают, что это уже 11-я общенациональная акция протеста во Франции против пенсионной реформы.

По данным газеты Le Figaro, к полудню количество протестующих во Франции составило 118 тыс. человек. Для сравнения, в это же время 28 марта на улицах было 153 тыс. участников манифестаций, 7 марта - 277 тыс.

Накануне представители профсоюзов Франции встретились с премьер-министром страны Элизабет Борн в Матиньонском дворце. Они назвали встречу провалом и осудили "упрямство правительства".

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.