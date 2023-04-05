Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США в среду совершил полет над Корейским полуостровом, сообщило министерство обороны Республики Корея (РК).

В ведомстве указали, что полет в южнокорейском воздушном пространстве проводился в рамках совместных учений, в которых также были задействованы истребители F-35A ВВС Республики Корея и американские истребители F-35B и F-16.

"Данное учение проводилось с упором на укрепление оперативной совместимости ВВС двух стран и... в качестве тренировки по защите стратегических бомбардировщиков от воздушных угроз противника", - отмечается в сообщении.

Оно "демонстрируют твердую решимость альянса РК и США и его полную готовность быстро и решительно реагировать на любую провокацию со стороны Северной Кореи", говорится в заявлении командующего операциями ВВС Южной Кореи генерал-лейтенант Пак Ха Сика.

В начале недели Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние военно-морские учения с участием американского авианосца USS Nimitz.

Двухдневные противолодочные и поисково-спасательные учения с участием американского атомного авианосца USS Nimitz, начавшиеся в понедельник, прошли в международных водах к югу от корейского острова Чеджу.

"Противолодочные учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на угрозы Северной Кореи, в том числе ее баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок", - говорится заявлении южнокорейского Минобороны.

По данным Минобороны РК, противолодочные учения были сосредоточены на укреплении возможностей стран по "обнаружению, отслеживанию, обмену информацией и поражению" подводных угроз Севера.

Тем временем Северная Корея предупредила Южную Корею и США, что имеющийся у нее потенциал ядерного оружия не является "пустым звуком".

"США и их приспешники никогда не должны забывать о том факте, что их противник реально обладает потенциалом ядерного удара, а также о характеристиках народа и армии КНДР, все это не является пустым звуком", - говорилось в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.