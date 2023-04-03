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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Южная Корея, США и Япония проведут учения с участием авианосца США USS Nimitz

Южная Корея, США и Япония проведут учения с участием авианосца США USS Nimitz
боевой самолет авианосца USS Nimitz на фоне южнокорейского порта Бузана
Фото: Woohae Cho/Getty Images

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония намерены начать трехсторонние военно-морские учения с участием американского авианосца USS Nimitz в водах к югу от Корейского полуострова в понедельник, сообщило южнокорейское министерство обороны.

Двухдневные противолодочные и поисково-спасательные учения с участием авианосца USS Nimitz пройдут в международных водах к югу от корейского острова Чеджу.

"Противолодочные учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на наступающие подводные угрозы Северной Кореи, в том числе от баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки", - говорится заявлении министерства.

По данным военного ведомства, противолодочные учения будут сосредоточены на укреплении возможностей стран по "обнаружению, отслеживанию, обмену информацией и поражению" подводных угроз Севера.

Во время поисково-спасательного этапа союзники планируют отрабатывать оказание первой помощи и другие экстренные процедуры для тех, кто попал в имитацию морской аварии.

В последний раз три страны проводили трехсторонние противолодочные учения в сентябре прошлого года.

При этом поисково-спасательные учения трех стран пройдут впервые за семь лет.

Днем ранее Северная Корея предупредила Южную Корею и США, что имеющийся у нее потенциал ядерного оружия не является "пустым звуком".

"США и их приспешники никогда не должны забывать о том факте, что их противник реально обладает потенциалом ядерного нападения, а также о характеристиках народа и армии КНДР, все это не является пустым звуком", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

США и Южная Корея "своими неправильными действиями подвергают себя серьезной опасности", предупредили в Пхеньяне.

США Южная Корея Япония
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