Сеул, Вашингтон и Токио решили активизировать сотрудничество в сфере обучения военных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония договорились о проведении регулярных учений с использованием подлодок и противоракетных систем, сообщает в субботу Yonhap со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

"Представители трех стран приняли решение проводить регулярные учения по отработке противодействия ракетам и подлодкам с целью сдерживания и ответа на угрозы со стороны Северной Кореи", - информирует агентство.

Как отмечает Yonhap, "стороны достигли соглашения в рамках трехсторонних переговоров по проблемам обороны, которые совпали по времени с испытанием в Северной Корее твердотопливной межконтинентальной ракеты "Хвасон-18".

Кроме того, по данным агентства, стороны продолжают консультации по вопросу о совместных тренировочных программах, в частности, по борьбе с пиратством на море.