SpaceX может запустить сверхтяжелую ракету Starship на орбиту 10 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX может осуществить запуск своей сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в первый тестовый орбитальный полет 10 апреля.

Это следует из данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA), выдающего лицензии на частные космические запуски.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет будет проходить в непилотируемом режиме.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке Техаса в четырехчасовое временное окно, которое открывается 10 апреля в 09:10 по времени Восточного побережья США (в 16:10 по Москве). Ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.