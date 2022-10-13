Первый в мире космический турист купил с женой билеты на полет вокруг Луны

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Деннис Тито, 20 лет назад ставший первым в мире космическим туристом, и его жена Акико приобрели два места на будущем рейсе космического корабля компании SpaceX вокруг Луны, пишет The Wall Street Journal.

Сроки полета пока не уточняются, и едва ли корабль отправится к Луне в ближайшем будущем, отметил 82-летний американский бизнесмен итальянского происхождения.

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, пока не проводила тестовые полеты своего корабля Starship, предназначенного для полетов к спутнику Земли, на околоземной орбите, хотя и получила в июне такое разрешение от регуляторов.

Американский миллиардер Джаред Айзекман и японский предприниматель Юсаку Маэдзава уже выкупили целиком две будущие миссии на корабле Starship, сообщила SpaceX.

Тито в апреле 2001 года летал на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32". Его полет обошелся в $20 млн, он провел на орбите семь дней и облетел Землю 128 раз.