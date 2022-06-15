Маск заявил, что анкета Starship будет готова к первому запуску в июле

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск считает, что сверхтяжёлая ракета-носитель Starship будет готова к первому орбитальному полёту в июле этого года.

"Starship будет готов к полёту в следующем месяце. Вчера вечером я участвовал в оценке прогресса в "Хай бэй" и "Мега бэй" (сооружения SpaceX для строительства аэрокосмической техники - ИФ)", - сообщил Маск в соцсетях.

Ранее SpaceX планировала осуществить первый орбитальный запуск ракеты прошлым летом, однако задержки в создании ракеты и прохождение процедур для лицензирования регулятором космодрома Boca Chica, с которого будет запущена Starship, привели к переносу сроков.

В понедельник Федеральное управление гражданской авиации США, ответственное за оценку экологичности и отсутствия опасностей места запусков для окружающей среды и инфраструктуры, обнародовало список требований к SpaceX для подачи заявки на получение лицензии на первый полёт. Всего управление указало более 75 условий, которые должны быть соблюдены компанией.

Согласно заявлению ведомства, предложенные компанией меры "не повлекут за собой значительных последствий для окружающей среды", а управление "проследит, чтобы SpaceX применила эти меры для процесса лицензирования".

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

Первый запуск будет проведен с создаваемой стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках первого полета ракета выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX ранее в прошлом году уже проводила испытания своих космических кораблей, создаваемых для полетов на Луну. Однако они были только суборбитальными тестами.

В мае этого года Маск сообщил, что рассчитывает запустить ракету Starship к Марсу через 3-5 лет.