На акциях протеста в Париже снова начались беспорядки

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Столкновения между протестующими против пенсионной реформы и стражами порядка начались в Париже, сообщают во вторник французские СМИ.

Первые случаи беспорядков в ходе акций протеста зафиксированы на бульваре Вольтер. На кадрах, которые размещают французские СМИ, видно, как протестующие, зачастую в черных масках на лице, бросают камни и бутылки в полицейских, используют петарды и дымовые шашки. Участники протестов подожгли рекламный щит.

По данным телеканала BFM TV, к настоящему моменту в Париже задержаны 22 человека.

По оценкам профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), на улицы столицы вышли около 450 тыс. человек. Неделю назад на аналогичной акции протеста число участников составляло примерно 800 тыс. человек.

Многотысячные акции проходят во вторник и в других городах Франции. Профсоюзы сообщают о 50 тыс. участников протестов в Гавре, 30 тыс. в Лионе.

Глава МВД Жеральд Дарманен объявил накануне, что в Париже для обеспечения порядка будут задействованы 5,5 тыс. полицейских, а всего по Франции - 13 тыс.

Во Франции в последние недели все активнее проводятся демонстрации и забастовки против одобренного властями в обход парламента проекта пенсионной реформы по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Некоторые из акций протеста перетекают в беспорядки, многих протестующих задерживают за хулиганство. В Бордо протестующие на минувшей неделе подожгли вход в мэрию, в Тулузе и Лионе они устроили погромы. Во французской столице Париже было зафиксировано более 900 случаев поджога городского имущества.