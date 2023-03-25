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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Путин назвал пенсионную реформу во Франции более жесткой, чем российская

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пенсионная реформа во Франции проводится жестче, чем в России, считает президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Это - внутреннее дело Франции", - ответил Путин на просьбу оценить реформу в европейской стране, учитывая, несколько лет назад аналогичная реформа прошла и в России. Российский лидер отметил, что все развитые страны проводят такие реформы.

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Вместе с тем он указал на ряд различий проведения этой реформы во Франции и в России. "Во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы. Одинаковый возраст выхода на пенсию", - сказал Путин.

"Второе, у нас длительный переходный период в 10 лет, а это существенным образом снижает нагрузку на граждан", - продолжил он.

"И я думаю, самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы досрочного выхода ликвидированы", - добавил Путин.

"Такой подход гражданами воспринимается как избыточно жесткий и несправедливый, потому что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения выхода на пенсию", - подытожил президент.

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Ситуация с вывозом отходов в Париже усугубляется
Владимир Путин Франция
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