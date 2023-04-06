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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Из Ливана по северу Израиля выпустили ракеты

Одного человека ранило шрапнелью

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Несколько ракет было выпущено с территории Ливана по северу Израиля, по крайней мере одну из них перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает Ha'aretz со ссылкой на Армию обороны Израиля. Ynet сообщает о "десятках" ракет из Ливана, многие из которых были перехвачены.

Под обстрелом оказались города Бетцет и Шломи в Западной Галилее. По предварительным данным, один человек был ранен шрапнелью в деревне Фассута неподалеку от границы с Ливаном и женщина получила травмы, спеша в бомбоубежище, уточняет Ynet.

Израильские военные сообщили, что в связи с обстрелом в воздух поднимались истребители. ЦАХАЛ совершил ответный обстрел по окрестностям города Тир на юге Ливана.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху получает регулярные отчеты о происходящем. Позднее в четверг он проведет совещание с руководителями силовых структур.

Ответственность за ракетный обстрел Израиля пока не взяла на себя ни одна организация. Times of Israel отмечает, что за несколько часов до этого действующая в Ливане "Хезболла" предупредила, что поддержит любые действия палестинцев в ответ на рейды израильских силовиков в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль Ливан ЦАХАЛ Западная Галилея
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