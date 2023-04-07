Вступления Молдавии в Евросоюз хотят 57% населения

Впервые за время проведения опроса Путин оказался не самым популярным зарубежным политиком

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вступление Молдавии в ЕС поддерживают 57% опрошенных граждан республики, показал социологический опрос, проведенный компанией Date Inteligente (iData) с 15 по 26 марта среди 1065 респондентов. Из них 93,7% были опрошены по телефону.

"За вступление в Европейский Союз высказались 57% участников опроса, 33,2% - выступает против (остальные затруднились с ответом). За присоединение Молдавии к Румынии выступает 33,5% респондентов, против - 59,3%. За выход Молдавии из СНГ высказались 40,6% респондентов, против - 41,2%", - сообщил директор iData Михаил Болокан.

Кроме того, по его данным, впервые за время проведения этого традиционного ежемесячного опроса, президент России Владимир Путин уступил пальму первенства президенту Румынии Клаусу Йоханнису в рейтинге популярности зарубежных политиков среди граждан Молдавии.