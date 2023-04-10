Президент Молдавии созовет 21 мая в центре Кишинева "народное собрание"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила в обращении к нации, что созывает "народное собрание" "Европейская Молдова" 21 мая, на Площади Великого Национального собрания в центре Кишинева.

По ее словам, собрание граждан пройдет для того, "чтобы ответить на вопрос, чего хотят молдаване".

"То, что мы сейчас делаем, будет напрямую отражаться на будущее наших детей, на их судьбу, на мир в наших домах. Мы должны четко ответить на вопрос - хотим ли мы быть частью цивилизованного мира? Нам надо объединиться, чтобы стать частью европейской семьи", - сказала Санду.