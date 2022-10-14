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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Опрос показал, что лишь 23% жителей Молдавии поддерживают вступление страны в НАТО

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Менее четверти населения Молдавии поддерживает вступление республики в НАТО, свидетельствуют данные опроса компании iData, представленного в пятницу в Кишиневе.

За вступление Молдавии в альянс высказались 22,8% респондентов. Число сторонников интеграции в НАТО сократилось по сравнению с сентябрьским опросом, когда за нее высказались 24,4% респондента.

В то же время согласно опросу, за вступление в ЕС выступают 58,3% участников исследования (в сентябре 60,8%, в июне - 53,8%, в мае - 56,1%).

За присоединение Молдавии к Румынии в октябре высказались 34,1% респондентов (в сентябре - 34,6%).

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По результатам опроса более 60% граждан высказались в поддержку досрочных парламентских выборов, а 37,1% выступают против.

Если парламентские выборы состоятся в воскресенье, 19,7% респондентов готовы отдать голоса правящей партии PAS, 17,1% - партии "Шор", 14,3% - партии социалистов. Остальные партии не преодолеют барьер в 5%. 37,2% участников опроса сообщили, что не пойдут голосовать или затруднились с ответом.

В рейтинге доверия среди политиков лидирует президент Майя Санду (17,2%), за ней следуют председатель партии "Шор" Илан Шор (12,7%), почетный председатель партии социалистов Игорь Додон (12,4%). При этом 37% респондентов не доверяет никому из политиков.

Опрос проводился в период 4-10 октября, в нем приняли участие 1020 человек из 380 населенных пунктов. Погрешность - 3%.

Молдавия НАТО
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