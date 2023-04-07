Число рабочих мест в экономике США в марте выросло на 236 тысяч

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тысяч, свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тысяч, а не на 311 тысяч, как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тысяч, респонденты Trading Economics – на 239 тысяч.

Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.