Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Число рабочих мест в экономике США в марте выросло на 236 тысяч

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тысяч, свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тысяч, а не на 311 тысяч, как сообщалось ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тысяч, респонденты Trading Economics – на 239 тысяч.

Безработица в США в марте снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Саакашвили заявил, что умирает

Саакашвили заявил, что умирает

Продажи чипов в мире в феврале упали максимально за 14 лет

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд

Китай ввел санкции против двух американских структур и их сотрудников

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

Что случилось этой ночью: пятница, 7 апреля

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана

Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });