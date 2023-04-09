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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ двусторонние отношения и палестино-израильский конфликт

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном и обсудил с ним темы двустороннего и международного характера, сообщает в воскресенье Госдеп.

"Госсекретарь и шейх Абдалла обсудили темы двустороннего и международного характера... Госсекретарь Блинкен призвал к миру в период религиозных праздников в регионе, подчеркнул необходимость деэскалации напряженности между израильтянами и палестинцами", - отмечается в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что "Соединенные Штаты будут продолжать тесно консультироваться с партнерами о том, как продвигать региональную безопасность, стабильность и процветание".

Разговор состоялся накануне, о нем сообщается в воскресенье.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США.

В последние дни на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. За последнюю неделю произошло несколько крупных происшествий: столкновения палестинцев и сил безопасности Израиля на Храмовой горе в районе мечети Аль-Акса, теракт против гражданского населения в Тель-Авиве, ракетный обстрел юга Израиля из сектора Газа и ответные обстрелы израильскими военными позиций и объектов группировки ХАМАС в Ливане, обстрел Голанских высот группировками из Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве попросил полицию и армию активизировать участие в обеспечении безопасности граждан. Он распорядился, чтобы пограничная полиция страны призвала всех своих резервистов. Кроме того, он приказал военному командованию выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.

ОАЭ США Энтони Блинкен
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