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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Лечение госпитализированного Берлускони дает положительные результаты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони продолжает стабильно хорошо реагировать на курс лечения, ранее его госпитализировали из-за легочной инфекции, передает в понедельник агентство ANSA со ссылкой на сообщение миланской больницы "Сан-Раффаэле", в которой он находится.

Ряд итальянских СМИ при этом сообщал, что у Берлускони диагностирована лейкемия.

"За последние 48 часов мы наблюдаем постоянное улучшение", - говорится в заключении врачей.

Со среды прошлой недели Берлускони находится в отделении интенсивной терапии больницы "Сан-Раффаэле". В частности, там его направили на курс химиотерапии.

Сильвио Берлускони Италия
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