Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Голанских высот

Армия Израиля в ответ нанесла удар по сирийской территории

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере три ракеты были выпущены в сторону Голанских высот с территории Сирии рано утром в воскресенье, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Еще три ракеты были запущены по Израилю из Сирии поздно вечером в субботу, две упали на открытой местности на юге Голанских высот, одна была перехвачена "Железным куполом", говорится в публикации.

Ответственность за обстрел взяло на себя ополчение "Лива аль-Кудс", заявив, что он стал "ответом на нападения на мечеть Аль-Акса".

Армейская пресс-служба проинформировала, что поле пусков ракет армия Израиля открыла артиллерийский огонь по районам на сирийской территории, откуда были запущены ракеты.

В то же время, как отмечает газета, в субботу вечером большая группа палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Полиция вошла в комплекс, где расположена мечеть, вскоре после того, как находившиеся в ней люди заперлись.

Министерство иностранных дел Иордании предупредило в субботу вечером о "катастрофических последствиях" в случае применения полицией силы для выдворения палестинцев, подчеркнув, что такой шаг подтолкнет ситуацию "к еще большей напряженности и насилию, за которые все заплатят цену".

МИД Израиля в ответ на предупреждение Иордании заявил: "Те, которые оскверняют святость мечети Аль-Акса и забаррикадировались внутри нее, являются опасной толпой, радикализированной и подстрекаемой ХАМАС и другими террористическими организациями".

Представитель движения ХАМАС в Иерусалиме Мухаммад Хамаде предупредил, что "агрессия будет встречена только сопротивлением (...) эквивалентным размерам преступления".

Как сообщалось, ранее в Тель-Авиве израильтянин арабского происхождения совершил на автомобиле наезд на пешеходов и попытался расстрелять прохожих, его нейтрализовали полицейские.

В результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, семь человек - граждане Великобритании и Италии - пострадали.

Кроме того, в пятницу в населенном пункте Хамра на Западном берегу Иордана в результате стрельбы погибли две женщины, еще одна получила ранения.

В последние дни на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В ночь на пятницу из сектора Газа по Израилю было пущено более 40 ракет, а израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве попросил полицию и армию активизировать участие в обеспечении безопасности граждан, написала газета The Times of Israel.

По данным издания, Нетаньяху распорядился, чтобы пограничная полиция страны призвала всех своих резервистов. Кроме того, он приказал военному командованию выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.