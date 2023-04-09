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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам на территории Сирии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Самолеты израильских ВВС в воскресенье нанесли удары по военному комплексу, радарным системам и артиллерийским постам на территории Сирии, сообщила пресс-служба армии Израиля.

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"Некоторое время назад истребители израильской армии нанесли удары по целям на сирийской территории, включая военный комплекс четвертой дивизии сирийских вооруженных сил, системы военных радаров и артиллерийские посты, используемые сирийскими вооруженными силами", - отметила пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что Сирия ответственна "за все действия, происходящие на ее территории", и говорится, что израильская армия "не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля".

Как сообщила ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на армейские источники, по меньшей мере три ракеты были выпущены в сторону Голанских высот с территории Сирии рано утром в воскресенье.

По данным газеты, еще три ракеты были запущены по Израилю из Сирии поздно вечером в субботу, две упали на открытой местности на юге Голанских высот, одна была перехвачена "Железным куполом".

Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ополчение "Лива аль-Кудс", заявив, что он стал "ответом на нападения на мечеть Аль-Акса".

Со своей стороны, Сирия заявила в воскресенье, что ответила на израильские воздушные атаки.

"Сегодня около пяти часов утра израильский враг предпринял воздушную атаку, выпустив несколько ракет со стороны оккупированных им сирийских Голанских высот, нацелившись на некоторые точки в южном регионе", - цитирует сирийское государственное информационное агентство САНА военного источника.

Он добавил, что сирийские средства ПВО "перехватили ракеты агрессоров и сбили некоторые из них".

Сирия Израиль
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