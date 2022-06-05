Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев
Архивное фото
Фото: Mahmoud Ibrahem/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Столкновения произошли между силами безопасности Израиля и палестинцами близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает газета Times of Israel.

Беспорядки произошли в воскресенье утром во время осмотра силами безопасности мечети. Палестинцы забаррикадировались в здании и бросали камни в израильских военных и полицию, выкрикивая фразу "Аллах акбар".

Информации о получивших ранения или о задержанных не поступало.

В Израиле в воскресенье отмечают праздник Шавуот.

В последние месяцы напряженность между палестинцами и израильтянами возросла. Палестинцы устроили серию атак на израильтян в различных городах стран, включая Тель-Авив, несколько израильтян погибли во время этих нападений. Во время священного для мусульман месяца Рамадан агрессивно настроенные мусульмане развязывали беспорядки и столкновения с израильскими силами безопасности в Иерусалиме, те в свою очередь давали им жесткий отпор. В результате перестрелки между палестинцами и израильтянами погибла журналистка канала "Аль-Джазира".

Израиль Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Херсонские власти введут временное управление на ряде объектов

В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

Военная операция на Украине

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине "ничего не меняет"

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

Явка на конституционном референдуме в Казахстане к полудню превысила 43%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июня

Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

Токаев пообещал, что в Казахстане опубликуют список погибших во время январских событий

КНДР осуществила очередные пуски баллистических ракет

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Байдена эвакуировали из загородного дома из-за самолета, залетевшего в закрытую зону

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });