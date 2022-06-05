У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Столкновения произошли между силами безопасности Израиля и палестинцами близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает газета Times of Israel.

Беспорядки произошли в воскресенье утром во время осмотра силами безопасности мечети. Палестинцы забаррикадировались в здании и бросали камни в израильских военных и полицию, выкрикивая фразу "Аллах акбар".

Информации о получивших ранения или о задержанных не поступало.

В Израиле в воскресенье отмечают праздник Шавуот.

В последние месяцы напряженность между палестинцами и израильтянами возросла. Палестинцы устроили серию атак на израильтян в различных городах стран, включая Тель-Авив, несколько израильтян погибли во время этих нападений. Во время священного для мусульман месяца Рамадан агрессивно настроенные мусульмане развязывали беспорядки и столкновения с израильскими силами безопасности в Иерусалиме, те в свою очередь давали им жесткий отпор. В результате перестрелки между палестинцами и израильтянами погибла журналистка канала "Аль-Джазира".