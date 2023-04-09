Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Военные РФ сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ в ДНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"Нанесен удар по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Победа, где противник понес потери до 20 человек", - заявил Бигма.

"На донецком направлении силами Южной группировки войск были сорваны две попытки прорыва подразделений ВСУ. В результате действий личного состава мотострелкового соединения Южного военного округа были уничтожены пять боевых машин пехоты иностранного производства, БМП М-113, два расчета 122-мм минометов", - также сообщил он.

По данным представителя группировки, артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 40 огневых задач, в результате ударов уничтожено свыше 10 единиц техники ВСУ.

ВСУ ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три ракеты были выпущены из Сирии в сторону Голанских высот

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

США направили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет

Что случилось этой ночью: суббота, 8 апреля

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });