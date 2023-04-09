Военные РФ сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ в ДНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"Нанесен удар по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Победа, где противник понес потери до 20 человек", - заявил Бигма.

"На донецком направлении силами Южной группировки войск были сорваны две попытки прорыва подразделений ВСУ. В результате действий личного состава мотострелкового соединения Южного военного округа были уничтожены пять боевых машин пехоты иностранного производства, БМП М-113, два расчета 122-мм минометов", - также сообщил он.

По данным представителя группировки, артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 40 огневых задач, в результате ударов уничтожено свыше 10 единиц техники ВСУ.