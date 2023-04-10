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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Китай осудил проход эсминца США "Милиус" в спорных водах Южно-Китайского моря

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В командовании Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подвергли критике проход эсминца ВМС США USS Milius ("Милиус") в водах в районе островов Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море, вокруг которых ведут территориальный спор КНР и ряд других стран.

"Эскадренный миноносец с ракетным вооружением USS Milius вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи в составе китайских островов Наньша – без разрешения китайского правительства", - сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя Южного командования театра военных действий НОАК Тянь Цзюньли.

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Он отметил, что ВВС Китая следовали за американским кораблем и следили за ним.

Ранее ВМС США отмечали, что эсминец USS Milius действовал в соответствии с международным правом и проводил в Южно-Китайском море миссию по обеспечению свободы навигации.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся трехдневных учений НОАК вокруг острова Тайвань.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. Вашингтон обвиняет Пекин в создании на спорных островах военных баз. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.

США Китай Южно-Китайское море USS Milius
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