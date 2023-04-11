США запланировали снизить напряженность в отношениях с Китаем

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

"Напряженность, безусловно, сейчас высока. Мы бы хотели, чтобы эти отношения встали на более прочную основу", - сказал он журналистам на брифинге.

В ответ на вопрос о том, почему до сих пор не состоялась беседа президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, Кирби сказал, что "президент с нетерпением ожидает еще одного разговора с председателем Си Цзиньпином, и мы сделаем это в подходящее время".

По его словам, "важно, чтобы линии связи оставались открытыми", и добавил: "Когда двум лидерам будет уместно поговорить, тогда это и произойдет".

Как ранее сообщал Белый дом, беседа Байдена с Си Цзиньпином планировалась вскоре после завершения сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая закрылась 13 марта.

Кирби отметил: "Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что мы были в состоянии и поддерживаем линии связи между нашими двумя странами, даже несмотря на всю эту напряженность".

Он сообщил, что Вашингтон "все еще работает над тем, чтобы посадить госсекретаря Энтони Блинкена на самолет и отправить в Пекин, который он планировал посетить пару месяцев назад", ведутся переговоры с Пекином по вопросам организации визитов в Китай министров финансов Джанет Йеллен и торговли Джины Раймондо.

Блинкен ранее отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, пролетевшим над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов.