Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

США запланировали снизить напряженность в отношениях с Китаем

США запланировали снизить напряженность в отношениях с Китаем
Фото: Feng Li/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

"Напряженность, безусловно, сейчас высока. Мы бы хотели, чтобы эти отношения встали на более прочную основу", - сказал он журналистам на брифинге.

В ответ на вопрос о том, почему до сих пор не состоялась беседа президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, Кирби сказал, что "президент с нетерпением ожидает еще одного разговора с председателем Си Цзиньпином, и мы сделаем это в подходящее время".

По его словам, "важно, чтобы линии связи оставались открытыми", и добавил: "Когда двум лидерам будет уместно поговорить, тогда это и произойдет".

Как ранее сообщал Белый дом, беседа Байдена с Си Цзиньпином планировалась вскоре после завершения сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая закрылась 13 марта.

Кирби отметил: "Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что мы были в состоянии и поддерживаем линии связи между нашими двумя странами, даже несмотря на всю эту напряженность".

Он сообщил, что Вашингтон "все еще работает над тем, чтобы посадить госсекретаря Энтони Блинкена на самолет и отправить в Пекин, который он планировал посетить пару месяцев назад", ведутся переговоры с Пекином по вопросам организации визитов в Китай министров финансов Джанет Йеллен и торговли Джины Раймондо.

Блинкен ранее отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, пролетевшим над режимными объектами в западной части Соединенных Штатов.

КНР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Байден отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство

Президент Эстонии предложил Каллас сформировать правительство

В результате стрельбы в банке в Луисвилле погибли четверо

В результате стрельбы в банке в Луисвилле погибли четверо

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });