Число военных инструкторов РФ в ЦАР может быть увеличено

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона готова рассмотреть возможность увеличения числа военных инструкторов из России в Центральноафриканской республике (ЦАР), если такое обращение поступит, заявил в понедельник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я думаю, да, конечно. Всегда помогаем нашим друзьям. Если есть возможность и если есть обращение от друзей, всегда надо помогать", - сказал Богданов, комментируя заявления властей ЦАР.

Ранее сообщалось, что власти ЦАР рассматривают возможность увеличения числа военных инструкторов из России. Позже СМИ со ссылкой на посла РФ в ЦАР писали, что соответствующая заявка направлена в СБ ООН.