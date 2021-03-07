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Двое российских военных специалистов получили ранения в ЦАР

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU -Двое российских военных специалистов получили ранения в Центральноафриканской Республике (ЦАР) после нападения боевиков на колонну, сообщил в воскресенье телеканал "Россия-1".

Раненых россиян эвакуировали на базу. Вертолет, перевозивший одного из них в госпиталь, потерпел аварию, погибших нет, сообщил телеканал. Одному из них потребуется помощь хирурга в госпитале, но ранения не опасные.

Вертолет забрал раненого первым рейсом, но рухнул в болото. Люди на борту остались целы. Раненого россиянина и летчика вертолета эвакуировали военным конвоем до ближайшего аэродрома, а затем самолетом в Банги, столицу ЦАР.

Власти ЦАР ведут борьбу с мятежниками, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. В стране работают российские военные инструкторы.

22 декабря 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.

В октябре 2018 года МИД РФ сообщал, что российские инструкторы обучили уже более тысячи военных ЦАР.

27 декабря 2020 года заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил в интервью "Российской газете", что Россия поставила Центральноафриканской республике бронированные разведывательные машины БРДМ-2.

В мае 2019 года стало известно, что Россия и Центральноафриканская республика подписали межправительственное соглашение о создании представительства российского Минобороны в военном ведомстве африканской страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно одному из положений документа, "сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях на территории Центральноафриканской республики". Численный состав представительства достигает пяти человек, отмечалось в документе.

21 августа 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

ЦАР Россия

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