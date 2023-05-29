ЦАР выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Центрально-Африканская Республика (ЦАР) выражает заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

"Оно (военно-техническое сотрудничество) должно продолжаться. (...) Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией. (...) Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом. Когда (председатель парламента ЦАР Симплис) Саранджи приезжал в РФ, он повторил, что нам это нужно", - сказал Додону-Пунагаза в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

В интервью посол также сообщил о поддержке инициативы шести африканских государств - ЮАР, Конго, Египта, Уганды, Замбии, Сенегала - по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива - это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта. Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением", - подчеркнул Додону-Пунагаза.

Отвечая на вопрос издания о том, как в ЦАР готовятся к второму саммиту Россия - Африка, который состоится через два месяца в Санкт-Петербурге, и точно ли приедет на саммит президент Фостен-Арканж Туадера, посол сказал, что его страна "серьезно готовится к этому событию, я могу подтвердить, что президент будет принимать участие".