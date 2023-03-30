Истребители НАТО и Финляндии провели учения над странами Балтии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Истребители стран-членов НАТО и Финляндии провели совместные крупномасштабные учения над странами Балтии, сообщил в четверг Североатлантический альянс.

В учениях, которые состоялись накануне, было задействовано до 20 истребителей, базирующихся на восточном фланге НАТО, в том числе французские "Рафали", американские F-15, голландские F-35, эстонские L-39 и "Еврофайтеры" из объединенного британо-германского отряда, размещенного в Эстонии на авиабазе Эмари.

Как указали в альянсе, "при поддержке заправщиков в воздухе отрабатывались тактики, методы и процедуры, разработанные для преодоления ряда потенциальных реальных проблем в оспариваемой воздушной сфере".

При этом отмечается, что финские ВВС ранее регулярно участвовали в учениях и учебных мероприятиях с партнерами и будущими союзниками.

"Финские ВВС регулярно работают с партнерами по НАТО для повышения нашей общей безопасности и стабильности в Европе, включая учения и учебные мероприятия в регионе Балтийского моря и на Крайнем Севере", - сказал посол Финляндии в Эстонии Веса Васара.

"Обучение предоставляет подразделениям ценную возможность отработать тактику, методы и процедуры НАТО и обеспечить плавный переход к членству в Североатлантическом союзе", - добавил он.

Вступление Финляндии в НАТО

Турецкий парламент проголосует в четверг по заявке Финляндии на вступление в НАТО. Ранее на этой неделе парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. После этого, Турция осталась единственной страной-членом альянса, парламент которой еще не одобрил заявку финнов.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.