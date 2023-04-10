США вновь призвали Россию предоставить консульский доступ к Гершковичу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжает добиваться от России консульского доступа к задержанному корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил в понедельник заместитель Госдепа Ведант Патель.

"Мы все еще пытаемся добиться консульского доступа... Мы довели до сведения российских властей необходимость предоставить такой доступ как можно скорее", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что "США продолжают работать по соответствующим каналам" над этим вопросом.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения. Как пояснили в ФСБ, "при попытке получения секретных сведений американец был задержан в Екатеринбурге".

30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Гершковича, задержанного по делу о шпионаже. По данным ФСБ, фигурант, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

7 апреля источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что следствие предъявило обвинение Гершковичу. Ему вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ).