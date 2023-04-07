Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение задержанному по делу о шпионаже журналисту московского бюро газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Гершковичу предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства. Гершковичу вменяется шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Как сообщалось, по версии следствия, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 30 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал журналиста до 29 мая.

Как пояснили в ФСБ, Гершкович был задержан в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что журналиста "взяли с поличным".