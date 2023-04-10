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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Дипломаты раскритиковали слова Макрона о необходимости дистанцироваться от США по Тайваню

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ряд дипломатов и парламентариев в США и Европе подвергли критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе следует дистанцироваться от напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина из-за ситуации с Тайванем, пишет издание The Financial Times.

При этом, источник в Елисейском дворце на просьбу прокомментировать эти высказывания заявил, что позиция Франции по сути не менялась и Париж всегда выступал за продвижение "стратегической автономности" Европы.

"Продвижение независимой внешней политики была частью позиции Франции со времен генерала де Голля и даже с еще более ранних времен", - указали в канцелярии французского президента.

Associated Press со своей стороны также пишет, что "комментарии Макрона о приоритетах Европы по Тайваню вызвали вопросы относительно отношений ЕС как с США, так и с Китаем".

На выходных в интервью двум французским журналистам и европейскому изданию Politico президент Франции заявил, что Европа сталкивается с "большими рисками" из-за того, что "попадает в кризисы, которые не являются нашими, и это мешает выстраивать нашу стратегическую автономность".

"Вопрос, на который европейцы должны ответить, - в наших ли интересах активизировать действия по Тайваню? Нет. Хуже всего было бы думать, что европейцы должны просто следовать за США по этой теме...", - сказал Макрон.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США Франция Тайвань Эммануэль Макрон
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