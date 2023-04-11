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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Что случилось этой ночью: вторник, 11 апреля

Задержание украинского агента в Запорожье, критика слов Макрона о необходимости дистанцироваться от США по Тайваню, учения по проверке ядерной боеготовности США

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силовики сообщили о задержании агента украинской разведки в Запорожской области. По их сведениям, он передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов. Следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

- Дипломаты раскритиковали слова Макрона о необходимости дистанцироваться от США по Тайваню. В канцелярии президента Франции заявили, что продвижение независимой внешней политики Парижа началось "со времен генерала де Голля и даже с еще более ранних времен".

- Стратегическое командование США во вторник начнет учения по проверке ядерной боеготовности. В них примут участие и некоторые союзники США, в частности, британские военные.

- Госдеп США присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого в России". После этого американские власти получат дополнительные механизмы, чтобы добиваться освобождения гражданина США.

- Болгария обсуждает передачу Украине МиГ-29 при условии получения новых самолетов. Сейчас у Софии есть 16 таких истребителей, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций ЕС против России Болгария больше не может получать техническую помощь Москвы.

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