США и Филиппины начали крупнейшие совместные военные учения

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Военные США и Филиппин начали совместные учения Balikatan, наиболее масштабные из когда-либо проводившихся этими странами, сообщает AP.

Учения проводятся с 11 до 28 апреля, в них примут участие более 17,6 тысячи человек - 12,2 тысячи американцев, 5,4 тысячи филиппинцев и 111 австралийцев. В учениях задействуют корабли, истребители, зенитные ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, переносные противотанковые комплексы Javelin.

Впервые военные двух стран будут вместе вести боевые стрельбы. 26 апреля они должны совместным ударом береговой артиллерии и авиации потопить судно-мишень в филиппинских территориальных водах у провинции Самбалес.

Представителю филиппинских военных полковнику Майклу Лохико задали вопрос, не вызовут ли недовольство Китая ракетные стрельбы в Южно-Китайском море вблизи оживленного морского пути, который, как считают в Пекине, идет по их территории. Лохико ответил, что такой вопрос не обсуждался, и что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший хотел лично наблюдать за стрельбами.

Кроме того, в провинции Палаван, выходящей на Южно-Китайское море, в ходе учений стороны будут отрабатывать сценарий по возвращению острова, захваченного неприятелем.

В Маниле ранее подчеркивали, что маневры не направлены против какой-либо страны, их цель - усилить береговую оборону и возможности реагировать на стихийные бедствия. В свою очередь в посольстве США на Филиппинах отмечали, что учения должны стать проверкой умений военных двух стран при боевых стрельбах различных видов войск, обмене информацией и разведданными, обеспечении связи между маневренными подразделениями, логистических операциях, морских десантных операциях.

AP поясняет, что речь идет об очередной демонстрации США своих военных возможностей в Азии на фоне стремления Вашингтона усиливать свои региональные альянсы с целью лучше противодействовать КНР.

В феврале Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Три объекта расположены на севере страны: это военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. При этом порт находится примерно в 400 км от Тайваня. Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

Американские военные получат право размещать на этих объектах вооружения и боеприпасы, а также присутствовать там на ротационной основе. В Маниле отмечали, что также базы можно будет использовать для спасательных операций и гуманитарных миссий в случае стихийных бедствий.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.