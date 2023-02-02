США расширят военное присутствие на Филиппинах

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США и Филиппины заключили соглашение о доступt американских военных еще к четырем филиппинским военным объектам в то время, сообщает АР. Соединенные Штаты продолжают возводить инфраструктуру еще на пяти базах в этой стране.

Соглашение было подписано в ходе визита на Филиппины главы Пентагона Ллойда Остина.

"Открытие доступа к новым объектам, в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве США и Филиппин 2014 года, позволит оказывать более быструю помощь и случае гуманитарных катастроф и природных бедствий на Филиппинах, реагировать на другие вызовы в адрес двух стран", - говорится в заявлении сторон.

Остин пообещал, что США продолжат помогать Филиппинам в модернизации их вооруженных сил, будут и дальше улучшать оперативную совместимость войск двух стран.

Таким образом, США имеют теперь доступ к девяти базам на Филиппинах. AP уточняет, что стороны не стали сообщать, где располагаются еще четыре филиппинские базы, где американцы смогут строить казармы, военные склады и ангары. В ноябре власти Филиппин сообщали, что США хотят получить доступ к пяти объектам на острове Лусон. Два их них находятся на северной оконечности Лусона возле Тайваньского пролива, остальные - на западном побережье, выходящем на спорную акваторию Южно-Китайского моря.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

На Филиппинах ранее располагались две крупнейшие американские базы - ВВС и ВМС - за пределами основной территории США. Их закрыли в начале 1990-х годов из-за нежелания Манилы продлевать срок их функционирования, однако затем американские военные возвращались в страну для участия в совместных учениях.

Филиппинская Конституция запрещает постоянное размещение иностранных войск на территории страны их участие в местных конфликтах. Но Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве дает право американским войскам на основе ротации неопределенное время находится на выбранных для этого филиппинских базах, держать там вооружения, кроме ядерных.

South China Morning Post напоминает, что предыдущий президент Филиппин Родриго Дутерте предпочитал больше сотрудничать с КНР, а не с США. Однако нынешний президент Фердинанд Маркос-младший пытается улучшить отношения с Вашингтоном и заявляет, что не позволит Пекину нарушать морское право в отношении Филиппин.

По данным SCMP, на Филиппинах на постоянной основе находятся около 500 американских военных, остальные прибывают в страну на ротационной основе на учения. Однако с учетом местоположения Филиппин сотрудничество с ними будет крайне важно для США в случае возможного конфликта с КНР вокруг Тайваня, добавляет издание.