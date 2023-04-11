Венгрия сможет получать дополнительный газ из РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Венгрия будет иметь возможность использовать в случае необходимости больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, приводит агентство Bloomberg слова министра иностранных дел республики Петера Сийярто по итогам встреч в Москве.

"Газпром" сохраняет за собой возможность, что в случае, если нам будет нужно, мы можем приобрести больше газа - сверх объемов, предусмотренных долгосрочной сделкой", - приводят западные СМИ слова Сийярто по итогам встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве.

По слова Сийярто, дополнительные поставки в Венгрию будут осуществляться в основном по газопроводу "Турецкий поток". Министр отметил, что транзит российской нефти продолжает осуществляться через Украину по нефтепроводу "Дружба", и венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL будет платить транзитные сборы напрямую украинскому трубопроводному оператору.

Венгрия и Россия также обновили соглашение по модернизации АЭС "Пакш", включая детали финансирования, пишет агентство.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, Сийярто встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком, в переговорах приняли участие представители министерства финансов, Минэнерго, "Транснефти", "Росатома" и других отраслевых компаний.

Стороны обсудили поставки газа, нефти и атомное сотрудничество. Были затронуты вопросы обеспечения безопасности транзита газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" и реализации проекта АЭС "Пакш-2" для обеспечения "зеленого" перехода и энергобезопасности.

Глава МИД Венгрии выразил уверенность в скором завершении согласования с российской стороной всех необходимых документов для перехода к этапу практического строительства атомной электростанции "Пакш-2" при участии "Росатома", говорится в пресс-релизе.

"Чем раньше будут построены новые блоки, тем скорее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых движений на рынке международной энергетики", - сказал министр.