Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США приступило к уголовному расследованию дела об утечке секретных данных Пентагона, сообщил министр обороны Ллойд Остин.

"Мы передали этот вопрос министерству юстиции, которое инициировало уголовное расследование", - заявил он в ходе пресс-конференции во вторник.

Остин отметил, что с тех пор, как стало известно об утечке секретных данных, он ежедневно проводит встречи с руководящим составом Пентагона для обсуждения этой темы.

"И я инициировал принятие срочных мер в нашем министерстве", - добавил министр обороны.

Он подчеркнул, что США "продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами" по данному вопросу.

6 апреля газета The New York Times написала о том, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что министерство определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.

Ллойд Остин Минюст США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белом доме заявили, что у США нет данных о передаче Египтом оружия России

Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз

Канада ввела санкции против 14 граждан России и 34 компаний

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });