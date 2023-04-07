Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон изучает ситуацию с появлением в Twitter и Telegram секретных документов, касающихся планов США и НАТО по укреплению украинской армии, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство (обороны США - ИФ) рассматривает этот вопрос", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Газета пишет, что чиновники администрации президента США Джо Байдена пытались удалить их, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.

Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, отмечает издание.