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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Человек, организовавший утечку секретных материалов, мог работать на американской военной базе, сообщает в четверг газета The Washington Post, которая процитировала слова участника одной из групп на платформе Discord, где эти материалы и появились.

"В прошлом году человек, которого некоторые называют OG, опубликовал сообщение с большим количеством сокращений и жаргонных слов. Слова были незнакомы, и мало кто прочитал этот длинный текст, объяснил один из участников. Но OG утверждал, что знает секреты, которые власти скрывают от обычных людей", - пишет газета.

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"Сотни других сообщений регулярно появлялись на протяжении месяцев. Это были почти дословные стенограммы секретных документов разведки, которые, как отмечал OG, он приносил домой с работы "на военной базе", - сообщил собеседник газеты, отказавшись сообщить ее название.

"OG говорил, что некоторое количество своего рабочего дня он проводил на закрытом объекте, на котором было запрещено использование сотовых телефонов", - продолжил собеседник издания.

По словам участников группы, с которыми удалось пообщаться The Washington Post, им известно настоящее имя OG, а также штат, в котором он живет и работает, но они отказались делиться этой информацией.

По их мнению, этот человек осознавал, что делал: "Он умен, он знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это ни в коем виде не случайная утечка".

Ранее на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин заявил на брифинге о том, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока источник утечки не будет выявлен. "Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник и не определим объем утечки", - сказал он.

Руководство платформы Discord в свою очередь опубликовало заявление, в котором сообщило о том, что сотрудничает с теми, кто ведет расследование, но от каких-либо дополнительных комментариев отказалось.

США
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