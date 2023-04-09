США направили подводную лодку в Красное море на фоне напряженности отношений с Ираном

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пентагон отправил подводную лодку, вооруженную десятками крылатых ракет, на Ближний Восток в связи с напряженностью в отношениях с Ираном. Об этом со ссылкой на ВМС США сообщает агентство United Press International.

Американские военные объявили, что субмарина "Флорида" начала движение через Суэцкий канал из Средиземного моря в пятницу. Данная подводная лодка способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк", которые могут быть запущены с моря.

Тим Хокинс, представитель Центрального командования США, заявил, что "Флорида" присоединится к Пятому флоту США для "обеспечения региональной морской безопасности и стабильности".

Поддерживаемые Ираном ополченцы и американские войска несколько раз перестреливались в Сирии за последние несколько недель.

В марте беспилотник иранской разработки убил американского подрядчика и ранил пятерых солдат на военном объекте США в сирийской провинции Хасака. В ответ США нанесли авиаудары по объектам связанных с Ираном ополченцев в Сирии.

В марте министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поддерживаемые Ираном силы атаковали американские войска 83 раза за последние два года.