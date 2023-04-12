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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Российские военные сбили в ДНР украинский Су-24

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили в ДНР украинский самолет Су-24.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики и Еленовка (ДНР).

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВКС Украина ДНР Минобороны
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