Российские военные сбили в ДНР украинский Су-24
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили в ДНР украинский самолет Су-24.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.
По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка Луганской народной республики и Еленовка (ДНР).