Профсоюзы насчитали более 1 млн участников протестов против пенсионной реформы во Франции

По данным МВД, число протестующих не превысило 400 тыс. человек

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 1 млн человек приняли участие в четверг в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил крупнейший профсоюз Всеобщая конфедерация труда (CGT).

При этом, по данным МВД Франции, число протестующих составило 380 тыс. человек.

Данные оценки как профсоюзов, так и властей Франции, ниже, чем численность участников на предыдущих крупных акциях протеста на прошлой неделе. Так, тогда, согласно профсоюзам, участвовали около 2 млн, по данным МВД - 570 тыс.

Акции прошли в четверг во многих городах Франции. В Нанте и Ренне произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. Протестующие подожгли мусорки и разбили витрины.

Напряженная ситуация сложилась и в Париже, где дежурили многочисленные полицейские в специализированной экипировке, в том числе в шлемах и с щитами. Близ ратуши Отель-де-Виль стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ. По последним данным, 10 полицейских в Париже получили ранения, 25 человек задержаны.

В пятницу во Франции ожидают оглашения Конституционным советом страны заключения по закону о выходе на пенсию в 64 года вместо 62.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.