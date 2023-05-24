Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Париже закрыли Галери Лафайет из-за протестов против пенсионной реформы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Париже из-за акции протеста против пенсионной реформы закрылся универмаг Галери Лафайет, сообщает BFMTV.

У здания в 9-м округе собралось несколько сотен членов профсоюза CGT Énergie. Они требуют отмены реформы и повышения зарплат. Чтобы не дать им ворваться в торговый центр, его закрыли из соображений предосторожности.

Галери Лафайет в Париже является одной из достопримечательностей французской столицы. Она находится на бульваре Османн близ Гранд-Опера. Сеть универмагов был основана в 1893 году.

Правительство Франции 16 марта 2023 года приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов. Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.

Париж Франция Galeries Lafayette CGT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия предложила Литве отказаться от компенсаций энергозатрат

Пашинян сообщил о переговорах с Россией и США о строительстве новой АЭС в Армении

Пашинян сообщил о переговорах с Россией и США о строительстве новой АЭС в Армении

В Армении задержали подозреваемого в контрабанде тонны кокаина из Эквадора

Военная операция на Украине

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь

У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань

У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Что случилось этой ночью: среда, 24 мая

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });