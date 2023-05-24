В Париже закрыли Галери Лафайет из-за протестов против пенсионной реформы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Париже из-за акции протеста против пенсионной реформы закрылся универмаг Галери Лафайет, сообщает BFMTV.

У здания в 9-м округе собралось несколько сотен членов профсоюза CGT Énergie. Они требуют отмены реформы и повышения зарплат. Чтобы не дать им ворваться в торговый центр, его закрыли из соображений предосторожности.

Галери Лафайет в Париже является одной из достопримечательностей французской столицы. Она находится на бульваре Османн близ Гранд-Опера. Сеть универмагов был основана в 1893 году.

Правительство Франции 16 марта 2023 года приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов. Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.