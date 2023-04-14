Глава Пентагона распорядился проверить механизм доступа к разведданным во избежание утечек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился пересмотреть процедуры контроля доступа к разведданным, передает CNN.

"Как министр обороны я также без колебаний приму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", - цитирует телекомпания заявление Остина.

Как отмечает глава Пентагона, он поручил своему заместителю по разведке и безопасности изучить "процедуры подотчетности и контроля в министерстве, чтобы информировать нас о наших усилиях по предотвращению подобных инцидентов".

"Пентагон в тесном сотрудничестве с разведывательным сообществом и нашими межведомственными партнерами продолжит рассмотрение последствий для национальной безопасности этого несанкционированного раскрытия информации", - добавил Остин.

На сайте Пентагона также опубликовано руководство Министерства обороны США об ответственности за секретную информацию.

В документе говорится, что несанкционированное раскрытие секретной информации "не меняет секретный характер информации", а "отсутствие надлежащей защиты секретной информации является инцидентом безопасности, о котором следует доложить".

Персоналу рекомендуется не обсуждать секретную информацию с неуполномоченными лицами, не загружать и не открывать документы с маркировкой секретности со сторонних сайтов - ни дома, ни на работе.

"Персонал, имеющий доступ к секретной информации, является доверенным хранителем этой информации, и ответственность за защиту секретной информации является пожизненным требованием для каждого лица, получившего допуск к секретным данным", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона.

По его данным, речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.

По информации источников Associated Press, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, и он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.

6 апреля газета The New York Times написала о том, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.