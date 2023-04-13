ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.

По информации источников Associated Press, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, и он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.

6 апреля газета The New York Times написала о том, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.