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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Джеку Тейшейре предъявлены обвинения в раскрытии документов Пентагона

Минюст попросил поместить его под стражу до суда

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащему из подразделения ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации в сфере государственной обороны, а также в несогласованной выемки засекреченной информации и военных документов, сообщает CNN.

Военная операция на Украине

Минюст США попросил поместить обвиняемого под стражу до суда. Суд рассмотрит это ходатайство 19 апреля.

21-летнего Тейшейру судят в связи с утечкой в интернет секретных документов Пентагона. По версии следствия, он с декабря начал выкладывать документы, на многих из которых был гриф "сверхсекретно" в декабре 2022 года.

Согласно судебным документам, ФБР использовали платежную информацию социальной платформы Discord, чтобы опознать подозреваемого в деле об утечке документов. Представитель Discord заявил CNN, что платформа сотрудничает со следствием и заблокировала всех пользователей, связанных с распространением секретной информации, а также удалила контент, не соответствующий пользовательскому соглашению.

Именно Тейшейра управлял чатом в Discord, в котором документы были впервые опубликованы.

Сотрудники ФБР задержали его 13 апреля по итогам недельного расследования.

6 апреля The New York Times написала, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.

Пентагон США Минюст Украина ФБР Джек Тейшейра
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