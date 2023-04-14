Боррель заявил, что ЕС призывает Пекин к ответственности по отношению к проблеме Тайваня

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз не боится подъема Китая, но призывает Пекин к соблюдению правил ВТО и к ответственности по отношению к России и кризису на Украине, а также к проблеме Тайваня, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы не боимся подъема Китая. Однако мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", - написал он в четверг в своем блоге, публикуя речь, которую собирался произнести в пятницу в Пекине.

Боррелю пришлось отменить свой визит в Китай, потому что его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Глава дипломатии ЕС считает, что время "счастливой глобализации" прошло. Миру предстоит столкнуться с чрезвычайной климатической ситуацией, последствиями пандемии ковида.

"В этом контексте мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир", - подчеркнул Боррель.

В торговле между ЕС и Китаем, указал он, образовался дисбаланс, который необходимо уменьшить. Европейцам надо предоставить гораздо лучший доступ к китайскому рынку. ЕС заинтересован в поддержании открытой системы. Но Европа, не колеблясь, примет меры, чтобы защитить себя от "несправедливых" действий, а также от "вредоносной деятельности, которая ставит под угрозу национальную безопасность".

Боррель признал чрезмерную зависимость ЕС от Китая по некоторым видам сырья, таким как кобальт, марганец или магний. Но привел пример способности Европы быстро избавиться от зависимости путем диверсификации, как это было с энергетической зависимостью от России. ЕС способен "решительно реагировать, когда его жизненные интересы под угрозой".

В отношении тайваньской проблемы главный дипломат ЕС подтвердил, что Европа по-прежнему привержена политике единого Китая. Но "любые попытки изменить статус-кво силой были бы неприемлемы".

Что касается взгляда ЕС на кризис в связи с Украиной, то Боррель дал "дружеский совет" Пекину: Евросоюзу будет "крайне сложно, если не невозможно, поддерживать доверительные отношения с Китаем", если Китай "не будет способствовать поиску политического решения".

Наконец, отношение к правам человека Боррель назвал в числе проблем, которые разъединяют Европу и Китай.

"Здесь у нас есть глубокие и серьезные разногласия. Мы не должны скрывать этот факт", - написал он.