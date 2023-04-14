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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ЕС поддерживает политику единого Китая, но против присоединения Тайваня силой

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает Тайвань как своего партнера в области экономики и высоких технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но без дипломатического признания его в качестве государства, заявила Набила Массрали, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы заинтересованы поддерживать мир и стабильность, статус-кво в Тайваньском проливе, и, конечно, политика ЕС-Китай признает правительство КНР как единственное законное китайское правительство, в то время как мы продолжаем отношения дружбы и тесного сотрудничества с Тайванем по всем секторам", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос об отношениях ЕС с КНР и Тайванем.

Она отметила, что политика ЕС по отношению к КНР не менялась, это "политика единого Китая, означающая сотрудничество с Тайванем без его дипломатического признания, и мы продолжаем придерживаться этой политики".

Глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер разъяснил: "Мы всегда повторяли, что выступаем против любого наращивания напряженности в Тайваньском проливе и будем осуждать любую попытку навязать объединение Тайваня с Китаем с применением военной силы".

По его словам, все соответствующие заявления ЕС исходят из нынешнего статуса. В ЕС желают, чтобы он таковым сохранялся. "Проблемы надо решать через диалог, а не через военную конфронтацию", - подчеркнул Мамер.

Евросоюз, что касается его отношения к политике "одного Китая" и того, что это означает для Тайваня, доводит свою позицию до Пекина в очень ясной манере. В Брюсселе убеждены, что любые изменения должны происходить на основе обсуждений. В связи с этим представитель ЕК напомнил о недавнем визите в КНР председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая затрагивала там "проблему Тайваньского пролива".

Накануне Боррель в опубликованном в его блоге тексте выступления, которое планировалось для отложенного из-за положительного теста на COVID-19 визита в Китай, призвал Пекин к ответственности по отношению к проблеме Тайваня. Он подтвердил, что Европа по-прежнему привержена политике единого Китая. Но "любые попытки изменить статус-кво силой были бы неприемлемы", говорится в речи главы европейской дипломатии.

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