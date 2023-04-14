Politico сообщает, что Венгрия может тайно разрешать поставки оружия Киеву через небо над ней

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Венгрия может негласно позволять союзникам использовать ее воздушное пространство для передачи Украине вооружений, сообщает Politico со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы.

"В документах, ставших достоянием общественности, говорится, что Венгрия, которая имеет небольшую границу с Украиной, может секретно позволять союзникам использовать ее воздушное пространство для поставки вооружений на места боевых действий, несмотря на обещания запрещать такие поставки", - отмечает издание.

Так, в одном просочившемся в интернет секретном документе описан план, согласно которому украинские пилоты могли перелетать из Хорватии "через небо Венгрии" на предоставленных им вертолетах.

"В случае, если это эта информация подлинна, она не только демонстрирует то, что Венгрия позволяет поставлять вооружения через свое воздушное пространство, но и противоречит сообщениям СМИ о том, что вертолеты будут поставлять только по земле, либо авиаперевозками в Польшу", - пишет Politico.

Издание отмечает, что Венгрия и Хорватия никак не прокомментировали эту информацию.

Более того, в "совершенно секретном" документе ЦРУ от 2 марта говорится, что 22 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал США "одним из трех главных противников своей партии на заседании по политической стратегии". Эти слова, отмечает издание, указывают на "повышение уровня антиамериканской риторики" со стороны Будапешта.

Politico отмечает, что венгерское правительство не присоединяется к усилиям западных союзников изолировать российскую экономику, а также "продвигает дружественное отношение к России".

США в среду ввели блокирующие санкции против Международного инвестиционного банка (МИБ) и его главы Николая Косова, штаб-квартира которого находится в Будапеште. После этого власти Венгрии решили прекратить участие в работе МИБ. Помимо заявившей о выходе Венгрии членами банка являются Россия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния. Однако ранее Румыния анонсировала свой выход из состава акционеров МИБ с 9 июня, а Болгария с 15 августа.