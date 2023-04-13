Венгрия решила выйти из подпавшего под санкции США Международного инвестиционного банка

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Венгрии решили прекратить участие в работе Международного инвестиционного банка (МИБ), ранее в апреле подпавшего под санкции США, сообщает в четверг агентство EFE.

"Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции", - цитирует EFE коммюнике министерства экономического развития Венгрии.

Агентство поясняет, что Будапешт отзывает из банка своих представителей и прекращает участие в его работе. При этом не указывается, какова будет судьба штаб-квартиры банка, расположенной в Будапеште.

Венгрия была единственной страной ЕС, представленной в Международном инвестиционном банке и не заявлявшей о выходе.

В среду сообщалось, что США внесли МИБ в санкционный список. В SND List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Нугзарович и Имре Ласлоцки.

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов.

Помимо заявившей о выходе Венгрии, членами банка являются Россия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния. Однако ранее Румыния анонсировала свой выход из состава акционеров МИБа с 9 июня, а Болгария с 15 августа. До этого из состава акционеров вышли Чехия и Словакия.